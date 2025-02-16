Bozüyük’te TODD Sanat tarafından sahnelenen "Doğaçlama Tiyatro" oyunu sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Metristepe Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşan "Doğaçlama Tiyatro" oyunu 4 kişilik bir ekip tarafından 2 bölüm halinde sahnelendi. Salonun tamamen dolduğu ve bol kahkahalı oyunda seyirciler de aktif olarak oyuna katılım sağladı. Sanatseverlerin beğenisini kazanan oyunu Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Engin Kardeş ve tiyatroseverler ilgi ile izledi.

Oyun öncesinde Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu öğrencileri için düzenlenen "Doğaçlama Tiyatro Atölyesi" renkli görüntülere sahne oldu. Metristepe Kültür Merkezi salonlarında TODD Sanat kurucuları Alican Tüysüz ve Ceren Tüysüz eğitmenliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında gençler aktif rol alarak keyifli dakikalar geçirdi.