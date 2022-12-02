Bilecik’in Bozüyük ilçesine 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle düzenlenen programda özel gereksinimli çocukların gösterisi büyük beğeni aldı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle düzenlenen programda özel gereksinimli çocukların gösterisi büyük beğeni aldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle farkındalık programı düzenlendi. Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Okulu tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlarken günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Okulu Müdürü Muhammet Salih Yıldırım “Engelli olmakla hiç kimsenin insanca ve onurlu bir yaşam standardına ulaşmak kendi tercihlerini kullanma kendine yeterli bir birey olarak yetişme ve toplumla kaynaşma bilgi kaynaklarına ulaşma ve kendini özgürce geliştirme bir meslek bir iş sahibi olmak ekonomik siyasal sosyal kültürel ve eğitsel alanlarda fırsat eşitliğine sahip olmak erişilebilir bir çevrede yaşamak kendi sorunlarının çözümü ile ilgili konularda söz ve karar sahibi olma hakkı engellenemez ve kısıtlanamaz” dedi.

Okul Müdürü Yıldırım’ın konuşmasının ardından programda Özel Eğitim Okulu ve Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu öğrencilerinin gösterileri yer alırken Kültür Merkezi’nin giriş katında öğrencilerin hazırlamış olduğu resim ve el işleri sergilendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, öğretmenler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.