Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” etkinliklerini yerinde inceledi.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" çerçevesinde yapılan etkinlikleri yerinde görmek için ilçedeki okulları ziyaret eden Servet Çetinkaya, okullarda düzenlenen sergileri gezdi ve öğrencilerle bir araya gelerek, Türk malı kullanımının ekonomik ve toplumsal önemi hakkında sohbet gerçekleştirdi.

Okullarda düzenlenen etkinlikler hakkında konuşan Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya; “Türk mallarını tercih etmek, ekonomik kalkınma için büyük bir adımdır. Tutumlu olmak, tasarruf etmek ve yerli üretimi desteklemek; sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda ülkemizin kalkınmasına da katkı sağlamaktadır. Yerli malı kullanımı sadece ekonomik değil, milli bir duruştur " dedi.

Öğrencilere bu değerlerin aşılanmasının önemini vurgulayan Servet Çetinkaya yerli üretimin güçlendirilmesinin Türkiye’nin geleceği için kritik bir adım olduğunun altını çizdi.

Okullarda öğretmenlerle de bir araya gelerek, bu hafta kapsamında yapılan etkinliklerin öğrencilere kalıcı bir etki oluşturması adına birlikte çalışacaklarını belirten Servet Çetinkaya, Türk mallarını tanıtıcı projelerin ve farkındalık çalışmalarının artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.