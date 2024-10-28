Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında Bozüyük’te görev yapan çeşitli branşta eğitimci ve yöneticilere Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokul’unda Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından “Öğrenen Lider Öğretmen” eğitimi verildi.

Eğitim programı boyunca ÖRAV üyeleri Özcan Aslan ve Gökhan Kıvrak tarafından etkili iletişim, dirençle baş etme, takımı yönetme ve davranış liderliği, akış ve ritmin sürekliliği, kurallar ve uygulama adımları, sorun davranışların yönetimi, olumlu davranışların pekiştirilmesi, ölçme ve değerlendirme konuları sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle sunum yapıldı.

Eğitime katılan öğretmenler eğitimden çok memnun kaldıklarını , eğitimin yaygınlaştırarak hedef kitlenin genişletilmesi eğitim ve öğretimin daha eğlenceli olacağını ve istendik öğretim becerilerine daha sağlıklı ulaşılacağını belirttiler.