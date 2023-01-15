Bilecik Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Türk Sanat Müziği korosu, konser verdi.

Bilecik Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Türk Sanat Müziği korosu, konser verdi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkıları Söyleriz” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen konser, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Salonu’nda düzenlendi.

Şef Öğretim Görevlisi Dr. Tuncay Dağlı’nın yönettiği koroda, farklı meslek gruplarında çalışanlar ile yabancı misafir öğrenciler yer aldı. Birbirinden güzel 15 eserin seslendirdiği koro, izlemeye gelenlerden tam not aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, Müdür Yardımcıları Rıdvan Güner ile Aysel Oğul ve bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Konser sonunda konuşan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, “Bugün burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk ve gurur duydum. Bugün kulaklarımızın pası silindi. Tebrik ediyorum. Burada görev alan tüm sanatçılarımızı, hocalarımızı, şefimizi yürekten kutluyorum ve sizler adına teşekkür ediyorum. Bugün Bozüyük için gerçekten tarihi bir gündü. Özellikle Bozüyük’ün sınırlarını aşarak çok faklı ülkelerden gelen misafir öğrencilerimize bu güzel geceyi bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum” dedi. Konuşmasının ardından Kaymakam Adem Öztürk, Koro Şefi Dr. Tuncay Dağlı’ya plaket ve çiçek takdim etti.