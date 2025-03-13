Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi 891 Sokak numara 17’de bulunan apartmanın 4. katında ikamet eden T.G.’ye ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. T.G ve 2 çocuğunun bulunduğu dairede başlayan yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler. Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi 112 Acil Çağrı Merkezi’nden gelen ihbar üzerine ivedilikle olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın çıkan dairenin bir üst katında ikamet eden ameliyatlı ve yaşlı bir apartman sakini dumandan zehirlenmemesi için bir itfaiye personeli ve bir polis memuru tarafından daireden çıkartılarak emniyete alındı. Yangın diğer dairelere sıçramadan kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken daire içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.