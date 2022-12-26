Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren kuruyemişçiler denetlendi.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren kuruyemişçiler denetlendi.

Vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı kuruyemişçileri sıkı denetim altına alan ekipler, satışa sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığını, hijyen şartlarına uygunluğunu, üretim ve son kullanma tarihlerini ve faaliyet belgelerini kontrol etti. Belediye Zabıta Ekipleri tarafından belirli periyotlarda yapılan denetimlerin devam edeceği öğrenilirken vatandaşların gıdaya temiz ve kaliteli bir şekilde ulaşmaları için Bozüyük Belediyesi’nin her daim görev başında olduğu belirtildi.