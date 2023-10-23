Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bilecik yönünde ilerleyen Erkan Gökçe’nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu açık cezaevi yakınında yolda devrildi. Devrilmesi sonucu motosikletten düşen 24 yaşındaki Erkan Gökçe yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Erkan Gökçe hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.