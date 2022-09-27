Bozüyük Belediyesi açık kanalın temizliği konusunda hassas davranarak insan sağlığı ve güzel görünüm açısından gerekli temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Ekipler bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçmek için başlattıkları çalışmalarına iş makineleri ve temizlik personeli vasıtasıyla devam ederken çalışmaların vatandaşların kanaldan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla düzenli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık DSİ kanalında başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

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