Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda düzenlenen "İmam Hatipliler Haftası" etkinliklerine katıldı.

İmam Hatip okullarının kuruluşunun 73. yıl dönümü vesilesiyle okulda düzenlenen konferansta Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Baş tarafından İmam Hatip okullarının tarihçesi, önemi ve bu okulların sunduğu kariyer fırsatları hakkında bilgi verildi.

Konferansın sonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya tarafından Prof. Dr. Mustafa Baş’a plaket takdim edildi.

Daha sonra, öğrencilerin sahneledikleri "İmam Hatipli Olmak" adlı video gösterimi ve okul korosu izleyenlerden büyük beğeni aldı.