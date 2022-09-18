Dünyanın bir çok ülkesinde yapılan ve ülkemizin çeşitli şehirlerinde düzenlenen “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” bu yıl ilk kez Bozüyük’te gerçekleştirildi.

Dünyanın bir çok ülkesinde yapılan ve ülkemizin çeşitli şehirlerinde düzenlenen “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” bu yıl ilk kez Bozüyük’te gerçekleştirildi.

Rengârenk kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleriyle Bozüyük Osmangazi Parkı Sevgi Yolu’nda toplanan kadınlar, farkındalık oluşturmak için hep birlikte pedal çevirdi. Bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için Bozüyük’te ilk kez bu organizasyonu düzenlediğini belirten Nurcan Özçakır, kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını, kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istediklerini söyledi.

Özçakır, yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu: “‘İklim krizi’ ne karşı yönetimlerin ve bireylerin derhal ortak harekete geçmelerini istiyoruz. Kadının özgür duruşunu göstermek, erkek egemen toplumda bisiklet, özgürlük, kadın temasına dikkat çekmek, kadınları cesaretlendirmek, daha çok insanın bisiklete binmesini teşvik ederek güvenli bisiklet yolları ile ilgili yaptırımı sağlamak, bisiklet kazalarına dikkat çekmek, araç trafiğine alternatif bir düşünce ve çevreci bir ulaşım aracını topluma düşündürmek için farkındalık oluşturmak amacıyla, ilçemizde ilk kez bisiklet turunu gerçekleştirdik. Gelişmiş şehirlerde kadınlar rahatlıkla bisiklet sürerken, daha küçük olan Bozüyük gibi ilçelerde maalesef kadınlar özgürce bisiklet kullanamıyor, hem çekiniyorlar hem güvenli bisiklet yollarımız yok, kadınlar da istediği kıyafetle her yerde özgürce kullanabileceğine dikkat çekmek istedik. Süslü kadınlar bisiklet turu etkinlikleri ile daha fazla kadının bisikletli ulaşımı seçmesini özendirmek, bisiklet sürmenin özgürleştirdiğini hatırlatmak için biz de Bozüyük ilçemizde süslü kadınlar bisiklet turu organize ettik. Ayrıca uluslararası bir etkinlik olduğu için Bozüyük ilçemizin tanıtımı için de vesile olmaktan mutluyuz. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na katılan kadınlar, organizasyonu düzenleyen Nurcan Özçakır’a teşekkür etti.