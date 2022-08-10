Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi ekmek fırınında üretilen 250 gram ekmeğin fiyatı, üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle 2 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi ekmek fırınında üretilen 250 gram ekmeğin fiyatı, üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle 2 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Bozüyük Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2’inci birleşimi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı. İlk birleşimde plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen dolmuş ücretlerinin çok değişken olması sebebiyle dolmuş esnafının mağdur olmaması için belediye meclisinin 17 Kasım 2021 tarih ve 69 nolu kararı ile kabul edilen 2022 yılı gelir tarifesinin 11’inci sayfasındaki gelir tarifesinde Bozüyük Belediyesi Minibüs İşletme Dolmuş yönetmeliği gereğince minibüslerden alınacak ücretlerin taşıma ücretinden bağımsız düzenlenmesi oldu. Komisyondan gelen raporların okunmasının ardından dolmuşlardan alınacak ruhsat ücreti aylık olarak 1 kişilik yolcu taşıma ücretinin 30 katı (aylık ücret) yerine aylık olarak 100 TL alınması, dolmuş ruhsatlarının devri halinde, devir edenden ve devir alandan ayrı ayrı 1 kişilik yolcu taşıma ücretinin 15 bin katı (peşin) yerine devir edenden ve alandan ayrı ayrı 40 bin TL tahsil edilmesine, gelir tarifesine eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

Bozüyük’te halk ekmek 2 lira 75 kuruş oldu

Diğer bir gündem maddesi olan Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi ekmek fırınında üretilen 250 gram ekmeğin üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle satış fiyatının 2,75 TL olarak belirlenmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Daha sonra imar komisyonuna sevk edilen vatandaşların imar planlarına yaptıkları itiraz konularındaki komisyon kararları oy birliği ile kabul edilirken Bilecik Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yazısına istinaden Yeni Mahalle 69 ada 359 ve 312 parsellerde imar planında Sağlık Tesis Alanı olan imar fonksiyonunun Sosyal Tesis Alanı olarak 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi oy birliği ile kabul edildi.