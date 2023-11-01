Bozüyük’te yeşil alanlarda rengârenk açan ve ilçeye güzellik katan güllerin sağlıklı kalmaları amacıyla yapılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler birimi ekipleri, mevsim şartları nedeniyle bakım çalışmalarını hızlandırdı. Budama, ilaçlama, toprağın havalandırılması, gübreleme gibi çalışmalar gerçekleştiren ekipler, yeşil alanların kış mevsimine en iyi şekilde hazırlanmasını amaçlıyor. İlçede özellikle güllerin uzun ömürlü olması ve çeşitli bitki hastalıklarından korunabilmesi amacıyla ilaçlama yapılıyor.