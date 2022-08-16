Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen "Yazımda Kardeşlik Var" projesi çerçevesinde, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gençlere yönelik yaz kampı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen "Yazımda Kardeşlik Var" projesi çerçevesinde, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gençlere yönelik yaz kampı düzenlendi.

Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Orta Okulu‘nun katkılarıyla düzenlenen kampta öğrenciler, Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin yanı sıra; sosyal, kültürel ve eğitici aktivitelere katıldı. Kamp sonunda düzenlenen programda konuşan Bozüyük İlce Müftüsü Muammer Ölmez, "Kampımız bereketli oldu. Öğrencilerimiz üzerinde tesirini görmekteyiz. Kış döneminde de bu tür kamp uygulamasına devam etmek istiyoruz. Kur’an okuma, etkinlik ve spor aktivitelerle içimize sinen bir çalışma gerçekleştirildi. Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek amacıyla hediye olarak verdiğimiz kitap üzerine, kitap kritiği çalışması yapıldı. Katılan öğrencilerimize ve velilerine, kamp süresince emeklerini esirgemeyen görevlilerimize teşekkür ederim" dedi.

Program, öğrencilere katılım belgesi takdimiyle son buldu.