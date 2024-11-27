Bozüyük Selahattin Şeker Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bir gurup öğrenci, Erasmus projesi kapsamında Avusturya’ya gittiler.

Okuldan 15 öğrenci ve 5 refakatçi öğretmenin katılımıyla yürütülen "International Chefs" adlı projede tüm hareketlilik faaliyetlerini büyük bir başarıyla tamamladılar. Katılımcı öğrenciler, Avusturya’nın Viyana kentinde hizmet veren seçkin restoranlarda, 4 hafta süren “Uluslararası Pişirme Teknikleri ve Sos Çeşitleri” konulu iş temelli öğrenme faaliyetlerine katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Hüseyin Aydın, "Öğrencilerimiz proje sayesinde uluslararası pişirme teknikleri ve sos çeşitleri konusunda mesleki donanımlarını önemli ölçüde artırdı. İngilizce konuşma ve anlama becerilerini geliştirerek dil yetkinliklerini üst seviyeye taşıdı. Farklı bir kültürü yakından tanıma fırsatı bularak önyargılarından arındı ve Avrupa Birliği vatandaşlığı bilincine sahip oldu. Okulumuz, ilk kez uluslararası bir iş birliği içerisinde yer alarak kurumsal kapasitesine önemli bir ivme kazandırdı. Türkiye Ulusal Ajansı’na, projemize sağladığı değerli destekler için en içten teşekkürlerimizi sunarız" dedi.