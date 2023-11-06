Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir ilkokulda veli tarafından öğretmene uygulanan şiddeti kınamak için eğitim sendikaları bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı.

Öğretmenler ve çok sayıda velinin katıldığı basın açıklamasında konuşan Türk Eğitim-Sen Bozüyük Temsilcisi Erkan Gürel, “Son yıllarda toplumun her kesiminde sıklıkla karşı karşıya kaldığımız, meslek gruplarının içerisinde de maalesef öğretmenlik mesleğine de bulaşan şiddet olayının bir yenisi de üzülerek ifade ediyoruz ki ilçemiz Bozüyük Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulunda yaşanmıştır. Sınıf öğretmenimiz planlı bir şekilde hedef gözetilerek darp edilmiştir. Olay; okul idaresi, olaya tanık olan öğretmenler ve hizmet çalışanları tarafından engellenmeye çalışılsa da güvenlik önlemlerinin yetersizliği sebebiyle, uğraşlar yetersiz kalmış, gözü dönen şahıs öğretmenimize şiddet uygulamıştır. Mesai saatleri içerisinde okul idaresi ve bina koridorunda kameraların önünde gerçekleşen bu darp olayının, sözde veli tarafından önceden planlanmış olduğunu düşünüyor, ne yazık ki bu vahşetin şahsın ailesi tarafından da desteklendiğini görüyoruz. Bu olaylar neticesinde ilk andan itibaren sendika temsilcilerimiz, okul idarecileri ve öğretmenlerimiz öğretmenimizin yanında birlikte dik ve güçlü bir duruş sergilemiş ve bu darp olayını ortak görüş ve düşüncelerle kınamış, adli ve idari işlemler yürütülürken öğretmenimizin yanında yer almış ve almaya devam edeceklerdir” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Eğitim-İş Bozüyük Temsilcisi Semah Açıkel, “Öğretmenlik meslek onurunun ayaklar altına alındığı, öğretmenlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı, şikayet hatlarının kurulduğu, okullarda ciddi güvenlik sorunlarının yaşandığı; eğitimin, doğrudan ilgili paydaşların elinde olmaktan çoktan çıktığı, medyada özellikle münferit olayları tüm eğitim camiasının geneline yayarak meslektaşlarımızı karalamaya çalışılan haberlerin yapılması gibi sebeplerle, son yıllarda eğitimcilere yönelik şiddetin artmasıyla karşı karşıyayız. Okullarımız, eğitim ve bilim yuvası olması amacıyla yapılan proje ve çalışmalarla anılması gerekirken, bir takım güruhun kişisel problemleri neticesinde, şiddet ve darp olayları ile gündeme gelen mekanlar haline gelmiştir. Her gün binlerce yavrumuzun eğitim gördüğü okullarımızın güvenliği, diğer kamu kurumlarının güvenliğinden, içinde yavrularımızın bulunmasından dolayı, çok daha önemli ve önceliklidir” dedi.

Eğitim Bir Sen Bozüyük İlçe Temsilcisi Hüsnü Anıl Tekin de, “Ekonomik ve sosyal sıkıntılar altında fedakarca görevini ifa etmeye çalışan öğretmenin itibarının her geçen gün azaldığı bu dönemde, eğitimciler her fırsatta itilip kakılacak sahipsiz çalışanlar değildir. Öğretmenlerin önlükten çok daha önemli olan güvenlik sorunlarının olduğunu bu yaşanan elim olayla acı acı tecrübe etmiş olduk. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan yanlış politikaların ürünü olduğunu düşündüğümüz bu darp, şiddet olaylarının çözümü için Bakanlığı acil olarak göreve davet ediyoruz. Buradan eğitim çalışanları olarak başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere bütün yetkililere sesleniyoruz. Eğitim çalışanlarının şiddete maruz kalmamaları için, eğitimde şiddet kanunun çıkarılarak, öğretmenlik meslek kanununa dâhil edilmesini talep ediyoruz. Ve artık yeter diyoruz. Gerekli tedbirlerin alınması için bir meslektaşımızın görevi başında öldürülmesi mi beklenmektedir? Bugün burada bulunarak bu onurlu duruşu sergileyen siz değerli öğretmenlerimize, bizlere destek olan, yanımızda bulunan dernekler ve sivil toplum kuruluşlarına sesimize kulak verip yanımızda oldukları için şükranlarımızı sunuyor, birleşe birleşe kazanacağız mesajını vermek istiyoruz.

Eğitimciler, “Öğretmene şiddetin karşısındayız”, ”Öğretmene kalkan eller kırılsın” sloganları attıktan sonra dağıldı.