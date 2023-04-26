Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü nedeniyle Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Kulübü tarafından düzenlenen programa katıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu’nun yanı sıra Milli Eğitim Şube Müdürleri, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve lise öğrencileri katıldı. Programın açılış konuşmasını Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Celali Yılmaz yaparak kulübün faaliyetleri ve program hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin ilgi ile takip ettiği programa konuşmacı olarak Patent Uzmanı Cengiz Adanur katıldı. Patent Uzmanı Adanur ilk olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’nun nasıl çalıştığını anlatarak ardından buluş ve tasarımdan patente yolculuk hakkında bilgi verdi. Adanur ayrıca Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, telif hakları, buluş, ticari sır, Patent, patent sistemi ve patent almanın faydalarını örneklerle anlattı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’ndeki programın ardından Eczacıbaşı Fabrikası’nın İnovasyon Merkezi ziyaret edildi.