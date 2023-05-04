Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından gelirinin tamamını depremzede vatandaşlara bağışlamak için hayır çarşısı kuruldu.

Velilerin getirdiği çeşitli ürünler okul bahçesine kurulan stantlarda satışa sunuldu. Hayır çarşısında elde edilen tüm gelirlerin depremzede vatandaşlar gönderilecek. Konu hakkında açıklama yapan Okul Aile Birliği Başkanı Kübra Erdoğan Akkaş; “Biliyoruz ki 6 Şubat’ta 11 ilimizi etkisi altına alan bir deprem meydana geldi. Hayır çarşısında elde edilen bütün geliri depremzede vatandaşlarımıza göndereceğiz. Bir nebze de olsa onların yaralarını sarmak için çıktığımız bu yolda, bizlere katkı sağlayanlara çok teşekkür ederiz” dedi.