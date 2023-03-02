Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşların deprem konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük AKUT işbirliği ile “Bilinç Hayat Kurtarır” adlı ücretsiz deprem bilinçlendirme semineri düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşların deprem konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük AKUT işbirliği ile “Bilinç Hayat Kurtarır” adlı ücretsiz deprem bilinçlendirme semineri düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak Bozüyük AKUT Gönüllüsü Berkan Akagündüz katıldı. Seminer programında ilk olarak AKUT’un tarihçesini anlatan AKUT Gönüllüsü Akagündüz daha sonra depremin tanımını yaparak deprem öncesi yapılacak hazırlıklar, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenler ile deprem sonrası neler yapılması gerektiğini anlattı. Akagündüz “Deprem öncesi; binamızın bilimsel ilkelere ve yönetmeliklere uygun olması çok önemli. Binamız sağlamsa sırada acil durum planı ve tatbikatlar yapmak, iletişim sorumlusu belirlemek, acil durum çantası hazırlamak, yapısal olmayan eşyaların sabitlenmesi gibi önlemler var. Sarsıntı anında asla kaçmaya koşmaya çalışmamak önemli. Sarsıntı esnasında açık alanlarda çök kapan, kapalı alanlarda ise ağırlık merkezi yere yakın bir eşyanın önünde ya da yanında yat korun tutun ya da çök kapan tutun yaparak sarsıntının bitmesini beklemeliyiz. Sarsıntı sonrası hızlıca giyinip, acil durum çantamızı alıp, merdivenlerden kontrollü bir şekilde binamızı tahliye etmeliyiz” dedi.

Son olarak özellikle hasarlı yapılara, uzmanlarca kontrol edilmeden hiçbir şekilde geri girilmemesi gerektiğini belirten Akagündüz katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programa Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu ve deprem konusunda bilgilenmek isteyen vatandaşlar katıldı.