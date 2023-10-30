Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel dart turnuvası düzenlendi.

Turnuva hakkında açıklama yapan Kulübün Sosyal Medya Sorumlusu Gözde Geçdoğan; "Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Yaşar Mıstık ve Cengiz Konya anısına düzenlediğimiz Dart Turnuvası Kulüp Başkanımız Ümit Kök, Kadın Kolları Başkanımız Burçin Köroğlu, Kadın Kolları üyelerimiz, Yaşar Mıstık ve Cengiz Konya’nın ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Milli dart antrenörü Özlem Torunlar hocamız ve TBBDF il Temsilcisi İsmail Torunlar hocamız hakemliğinde yapılan turnuvamızda, 1.Seher Kök, 2.hayriye Can, 3.Burçin Koroğlu dereceye girerek hediyelerini almaya hak kazandılar. Bizler Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100.yılını kutluyoruz "dedi.