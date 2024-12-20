Bozüyük Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde danışanlar protokol ile birlikte fidan dikti.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen fidan dikim etkinliğinde, Bozüyük Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde iş uğraşı terapi çalışmaları kapsamında danışanlar fidan dikti.
Kurum bahçesinde düzenlenen fidan dikim etkiliğine Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Kurum Müdürleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Ak Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ersin Çam, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi personeli ve danışanlar katıldı.