Bozüyük’te Cumhuriyet’in 101’inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyet Yürüyüşü” etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yürüyüşe katılmak isteyenler akşam saatlerinde Yeni Mahalle Şeyh Şamil Parkı önünde toplanmaya başladı. Burada katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldı. Parkın önünden başlayan etkinlikte Bozüyüklüler İsmet İnönü Caddesi üzerinden marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Caddede bulunan vatandaşların da katılım sağladığı yürüyüş kortejine, evlerinin pencerelerinde ve işyerlerinde bulunan vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. Bozüyüklülerin büyük bir coşkuyla eşlik ettiği yürüyüş etkinliği Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Etkinliğin devamında Halk oyunları gösterisi sahnelendi. Halk oyunları gösterisinin ardından şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Cumhuriyetin 101’inci yılında gerçekleştirilen “Cumhuriyet Yürüyüşü” hep bir ağızdan İstiklal Marşımızın okunması ile sona erdi.

Yürüyüş etkinliğine Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.