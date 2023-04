23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Bozüyük Güneşspor Kulübü Kadın Kolları tarafından çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı.

23 Nisan Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerini her sene düzenlediklerini belirten Güneşspor Kulübü Kadın Kolları Yöneticisi Yasemin Güneç, “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda halkımızdan toplamış olduğumuz oyuncaklara hediye paketleri yaparak çocuklarımızı davet ederek ve bu hediye paketlerinin numaralar koyarak çocuklarımıza çekiliş yaptırıyoruz. Herkes çekmiş olduğu numarayı söyleyerek on numara’nın bulunduğu hediye paketini alıyor ve evinde heyecanla bu hediye paketini açmış oluyor. Bugün de yine böyle güzel bir etkinlik düzenledik. Balonlarla sekerlerle bayraklar ile hediye paketlerimizin yanında her zaman çocuklarımıza kitap desteği de sağlıyoruz. Çocuklarımızın okumaya da teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz yine bugün çocuklarımıza hediye paketleri ve kitaplar verdik. İnşallah geleceğimizin teminatı çocuklarımız için elimiz erdiğince bu geleneksel çalışmalarımıza devam edeceğiz bayramın üçüncü günü bu çalışmalarda yer alan tüm arkadaşlarımıza bizlere destek veren tüm halkımıza hayırseverlerimize de teşekkür ederiz” dedi.