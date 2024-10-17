Bozüyük Belediyesi, çocuklara daha sağlıklı bir eğlence alanı oluşturmak amacıyla, parklardaki oyun gruplarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla, parklardaki çocuk oyun gruplarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Özellikle yaklaşan kış mevsimi ile birlikte artış gösterecek salgın hastalıklara karşı önlem amacıyla yapılan çalışma ile çocukların temas ettiği yerler ve oyun alanları özenle dezenfekte ediliyor.