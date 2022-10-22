Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Yem bitkileri üretimini geliştirme" projesi çerçevesinde Bozüyük’ te çiftçilere tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Yem bitkileri üretimini geliştirme" projesi çerçevesinde Bozüyük’ te çiftçilere tohum dağıtıldı.

35 çiftçiye, yüzde 30 hibe destekli 9.125 kilogram macar fiği ve 1.625 kilogram yem bezelyesi tohumu olmak üzere toplam 10.750 kilogram yem bitkileri tohumu dağıtıldı.

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan tohum dağıtım programına, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Ak Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, İl Genel Meclis Üyesi Erdinç Gesge ve çiftçiler katıldı.