Bozüyük Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nde, 2023 mali yılı içerisinde CANSUYU Projesi çerçevesinde ödenecek olan aylık yardım miktarının 550 TL olması ve 5 ay boyunca Kış Desteği adı altında yapılacak olan sosyal destek yardım miktarının da 550 TL olması oy birliği ile kabul edildi.

Bozüyük Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nde, 2023 mali yılı içerisinde CANSUYU Projesi çerçevesinde ödenecek olan aylık yardım miktarının 550 TL olması ve 5 ay boyunca Kış Desteği adı altında yapılacak olan sosyal destek yardım miktarının da 550 TL olması oy birliği ile kabul edildi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığındaki toplantıda 11 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerinden; 2023 Yılı Performans Programının görüşülmesi, 2023 Yılı Belediye Gelirleri tarifesinin görüşülmesi, 2023 Yılı Belediye Gider Bütçesinin görüşülmesi, 2023 Yılı Belediye Gelir Bütçesinin görüşülmesi ve 2023 Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi konuları oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Ardından çeşitli harcama kalemlerinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bütçe aktarımı konusu oy çokluğu ile kabul edilirken Çarşı Mahalle 836 ada 7 parselin, Okan Doğan’a satışı talebinin reddi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 8. maddesinde yer alan Yeni Mahalle 444 ada 6 parselin Bilecik İl Özel İdaresine bedelsiz devri talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Çarşı Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Uçaş ve bölgede yaşayan 26 vatandaşın dilekçelerine istinaden Ilgınlı caddelerinin isminin Bahçelievler Caddeleri olarak değiştirilmesi talebi de oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

Toplantıda son olarak 2023 mali yılı içerisinde CANSUYU Projesi çerçevesinde ödenecek olan aylık yardım miktarının 550 TL olması ve 5 ay boyunca kış desteği adı altında yapılacak olan sosyal destek yardım miktarının da 550 TL olması oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi. Muhtarlar talepleri doğrultusunda mahallelerine yapılan çalışmalar için Başkan Bakkalcıoğlu’na teşekkür ederken yeni taleplerini ve sorunlarını ilettiler.