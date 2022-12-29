Bozüyük Belediyesi tarafından önemli bir "Sosyal Yardım" projesi olarak geçtiğimiz yıl hayata geçen Kış Desteği Sosyal Yardım’ının ilk etap kart dağıtımı yapıldı.

Bozüyük Belediyesi tarafından önemli bir "Sosyal Yardım" projesi olarak geçtiğimiz yıl hayata geçen Kış Desteği Sosyal Yardım’ının ilk etap kart dağıtımı yapıldı.

Can Suyu Sosyal Yardım desteğinden faydalanan 820 aile ile birlikte kış döneminde ilk etapta toplam bin 120 ailenin faydalanacağı projede yapılacak yeni başvuruların değerlendirilmesi ile yeni ihtiyaç sahiplerine de kart dağıtımı devam edecek. Projeden faydalanmak isteyen ve başvuruları değerlendirilen yeni hak sahiplerine Kış Desteği Sosyal Yardım kartları Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde teslim edildi. Bozüyük Belediyesi tarafından sadece can suyundan yararlananlara değil kış desteğini hak eden tüm ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze katkı sağlamak amacıyla 2022 yılının Aralık ayından başlayarak 2023 yılının Nisan ayı dahil olmak üzere toplam 5 ay boyunca kış desteği adı altında aylık 550 TL ’Sosyal Destek’ yardımı yapılacak.