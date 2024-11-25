Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bilişimin Yıldızları Bilgi Yarışması" büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yarışmada 11 ortaokuldan toplam 33 öğrenci bilgi ve becerilerini sergiledi.

Yarışma sonucunda dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. Tüm katılımcılar ise gösterdikleri çaba ve heyecanla takdir topladı. Öğrenciler, yarışma boyunca hem eğlenip hem öğrendiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin sıkça düzenlenmesini istediklerini dile getirdiler.