Bozüyük Belediyesi tarafından belediyeye ait 12 adet büfe, 2 adet çay ocağı, 41 adet iş yeri ve 2 adet aile hekimliği iş yerinin kiralama ihalesi yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda Belediye Encümen üyeleri huzurunda belediyeye ait 12 adet büfe, 2 adet çay ocağı, 41 adet iş yeri ve 2 adet aile hekimliği iş yerinin kiralama ihalesi yapıldı. Yapılan ihalede belediyeye ait Kokoreççiler Çarşısı’nda bulunan 12 adet büfe 5 yıllığına, Yeni Mahalle Şenkal Caddesi’nde bulunan 2 adet çay ocağı 5 yıllığına, Eski Sanayi Sitesi’nde bulunan 41 adet iş yeri 3 yıllığına ve Yediler Mahalle Konağı’nda bulunan 2 adet Aile Hekimliği 5 yıllığına kiraya verildi.

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İhalelerin tamamlanmasının ardından Encümen Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu gerçekleştirilen ihalenin ve kiralanan iş yerlerinin esnaflara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: iha