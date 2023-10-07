Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yapımı devam eden “Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Bozüyük Yeni Seyir Terası Projesi”nin çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu.

Bozüyük’te yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen “Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Bozüyük Yeni Seyir Terası Projesi”nin yapım çalışmaları sürüyor. Çalışmalara katılan Başkan Bakkalcıoğlu inşaat alanında incelemelerde bulunarak görevlilerden çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Musapınarı mevkii Bien Seramik karşısında 8 bin metrekare alan üzerinde çalışmaları devam eden modern çevre peyzajı ile çevrelenen “Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Bozüyük Yeni Seyir Terası Projesi”nde anı evi ve seyir terası alanları ile ayrıca kafe ve restoranlar hizmet verecek.