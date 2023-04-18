Türkiye Bilardo Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesin de Bozüyük ilçesinde 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi.

Bilardonbir Spor Kulübünde gerçekleşen turnuvaya 32 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda birinci İlker Akgün, ikinci Mesut Aydaş oldu.

Turnuva sonunda açıklama yapan İlker Akgün ; “Turnuva boyunca 32 sporcu arkadaşım ile birlikte keyifli ve heyecanlı maçlar çıkardık. Tüm branşlarda Türk sporunu ileriye taşımak için mücadele eden sporcu arkadaşlarıma, kulüplerimize, federasyonlarımıza ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. İlimiz adına bilardo sporunu sevdirmek ileriye taşımak için elimizden gelen gayreti her zaman göstereceğiz” dedi.