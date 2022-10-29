29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıl dönümü dolayısıyla Bozüyük’te kutlama töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıl dönümü dolayısıyla Bozüyük’te kutlama töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ilk olarak Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde, Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Vekili Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Tığlı’nın tebrikleri kabulü ile başladı.

Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar etkinliklerin yapılacağı Bozüyük Spor Salonu yanındaki çim sahaya geçti. Çim sahada düzenlenen törene protokol üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Tören ilk olarak Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Vekili Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamaları ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından devam eden programda Atatürk’ün sesinden 10. Yıl Nutku dinlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Kaymakamı Adem Öztürk tarafından yapıldı. Kaymakam Öztürk konuşmasında Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak “29 Ekim 1923’ten bu güne “Cumhuriyetimiz” aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan, erdemli, faziletli insanlar yetiştiren, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini istikbal yolunda hızla ilerleten, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, birlik ve beraberlikten, bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen, çağdaş dünyada hak ettiği onurlu yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren bir yönetim şekli olmuştur. İnanıyorum ki aziz milletimizin her bir ferdi, milletimizin küllerinden yeniden doğduğu bu özel günü büyük bir coşku ile idrak etmekte, samimi duygularla kutlamaktadır.” dedi.

Program kutlama mesajlarının ve şiirlerin okunması, folklor gösterileri, koro dinletisi, spor gösterileri ve drama gösterisi ile devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Programda ayrıca Bozüyük Belediyesi tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Çim sahadaki program bando eşliğinde tören gruplarının geçit töreni ile sona erdi.

Düzenlenen kutlama törenlerine Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Vekili Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Tığlı, İlçe Jandarma Komutanı Alper Soner Serin, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, muhtarlar, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 18:30’da başlayacak belediye araç konvoyu ve fener alayı programıyla sona erecek.