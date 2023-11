Bozüyük İlçe Müftüsü Muhammer Ölmez, Yeşilkent Mahalle’sinde yapımı tamamlanan Kumral Abdal Kur’an Kursu binasında hizmet verilmeye başlandığını belirten “Türkiye çapındaki A sınıfı Hafızlık Kur’an kursları arasında yer alıyor. Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu, 170 kişi kapasitesiyle 4 kişilik 42 odadan ve 19 sınıftan oluşuyor” dedi.

Yeşikent Kumral Abdal Kur’an Kursu’nun yapımı hakkında bilgi veren Bozüyük İlçe Müftüsü Muhammer Ölmez; “Süreç zor oldu ve uzun yıllara sirayet etti. Uzun yıllar tamamlanma güçlüğü yaşandı. Tabii ki içinde hastalık dönemleri, pandemi yılları yaşadık. Dünya genelinde aynı zamanda depremi yaşadık. Şubat ayında ve ekonomik dalgalanmalar neticesinde zor da olsa tamamlanmış oldu. Zaten başarı zordan sonra gelendir. Dolayısıyla kolay olsa şimdiye kadar çoktan tamamlanmış olurdu. Ben iki yılı Aralık ayının 9’unda tamamlamış olacağım. İki yıl dolmadan bu binayı tamamlama imkanını Cenab-ı Hak bahşetti, hamd ediyoruz. Bina küçük bir bina değil, iki bloktan oluşuyor. 6 bin 500 metrekareye yakın kapalı alanı var. 170 yatak kapasitesi var. Dolayısıyla büyükşehir kapsamında bir projeden bahsediyoruz. Buna rağmen Bozüyüklü hayırseverlerimiz sahiplendi ve böylesine büyük bir projeyi yine olumsuz şartlara rağmen kısa bir zamanda diyebileceğimiz süreçte tamamlamış oldu. O sebeple ben bu vesileyle hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Ölmez, açıklamasında; “Bozüyük hayırda yarışmak için böyle bir projeyi başlatmış, bu proje devam edecek. Bugüne kadar inşaat olarak devam eden proje bundan sonra hafız kızlarımızı yetiştirme konusunda, gençliği yetiştirme konusunda mücadele devam edecek. Onun için bu bina Bozüyük’ümüzün yüz akı bir proje müftülüğümüzden. Gerçekten inşaat sahasını genişleten bir çalışma. Biz yüz yetmiş yatak ve gündüzlerle birlikte 4-6 yaşımızla birlikte 300 öğrenciye hitap edecek bir yapıya sahibiz. Burada manevi fabrikadan bahsediyoruz. Onun için bütün hayırseverlerimize Bozüyük’ümüze, vatanımıza, milletimize, bu fabrika hayırlı olsun diyoruz. Maneviyat fabrikası, hafızlık fabrikası hayırlı olsun diyor. Bu kuran kursumuzun proje olması konusunda çalışmalarımız olacak. Proje olduktan sonra okul dersleri de burada verilebilecek diyelim ama o güne kadar bizim burada yine kültürel sosyal çalışmalarımız olacak. Mesela 4-6 yaş çocuklarımıza ve hafızlık gruplarımıza. Akıl oyunları, özellikle 4-6 elektronik kodlama, diğer kodlamalar, sportif faaliyetler, yarışmalar vesaire bunların hepsi olacak. Fakat proje olursa çocuklar okula gitmeden okul derslerini de burada almış olacaklar. Yatılı kalarak hafızlıklarını da devam ettirmiş olacaklar. Eski Kumral Abdal kuran kursumuzu, Diyanet Öğrenci Evi olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla şimdi hafız kızlarımızı yeni binaya naklettik, boşalan yerinde Diyanet öğrenci evi olarak olurunu aldık. Zaten sistemimiz her haliyle işliyor. Eğer açık varsa talep olursa üniversite kız öğrencilerimize orayı öğrenci yurdu olarak planlıyoruz. Burası şu an hafızlara tamamen ayrılmış durumda. Onun için orayı düşünüyoruz. Burada şu an elli hafızımız var. Bir sınıfta 4-6 yaşımız var ama buraya geçişle birlikte videolarımızla, tanıtımlarla birlikte çok aile arıyor, çocuklarına hafızlık düşündüklerini söylüyorlar."

Türkiye’nin dört bir köşesinden gelecek hafızlık yapmak isteyen öğrencilere kapılarının açık olduğunu anlatan Bozüyük İlçe Müftüsü Muhammer Ölmez, şunları anlattı;

"Tabii biz sağlam bir hafızlık niyeti olmasını önemsiyoruz. Hem fikir olmasını çocukla birlikte bekliyoruz ve okul derslerinin de iyi olması kaydıyla burada hafızlık düşünen çocuklarımıza Türkiye’nin dört bir köşesinde sadece Bozüyük’le sınırlı değil. Hafızlık sistemi normalde 3 yıl genel toplam ama hafızlığa başlayıp ezberi bitirme süresi iki yıl Bu normalde hafızlık ortaokul yaş grubuna hitap ediyor. Türkiye genelinde sistem böyle işliyor. Yani işleri başkanlığımız bünyesinde ortaokul bir ve ikilerde yani beş ve altıncı sınıflarda okulunu istediği yılda beş de isterse beş altı dondurma imkanı var. Dondurduğu yılda hafızlığını tamamlıyor. Okul derslerine devam ediyor. dondurduğu yılda da sınava giriyor, geçerse sınıfı da geçiyor. Geçemezse o sınıfı tekrar ediyor. Tabii böyle bir sistem işliyor yani dondurma bir defaya mahsus olmak üzere uygulanıyor. O da ya beşinci sınıf ya da altıncı sınıfta olmak durumunda tabii. yani böyle bir hafızlığa kolaylık sağlanmış tabii. hafızlığa şu anki sistemde çok kolaylıklar var. Birisi bu bahsettiğimiz ortaokul beş veya altıda dondurma imkanı. Ortaokul bittikten sonra proje im tip liselerine geçmede bir hafızlık kontenjanları var onu ondan istifade edebilir. Üniversitede ilahiyatlarda yüzde onluk hafızlık kontenjanı var ondan istifade edebilir zaten. Diyanet işleri başkanlığında da görev almak isteyen kızlarımız için ki erkekler için de geçerli. Kuran kursu öğreticiliği sınavlarına girme hakkını elde ediyorlar. Bütün hayırseverlerimize bize katlanan, destek veren bu tabii hayır için burası müftünün binası değil veya müftülüğün sadece binası değil bu bina şu an vatana millete hibe edilmiştir. Burada da hayırlı nesiller yetişecektir” diye konuştu.