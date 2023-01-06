Bozüyük’te İnönü savaşlarının 102. yılı anısına 8 Ocak’ta Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü yapılacak.

Bozüyük’te İnönü savaşlarının 102. yılı anısına 8 Ocak’ta Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü yapılacak.

Bu yıl 15’si düzenlenecek olan yürüyüş, Bozüyük Belediyesi, AKUT ve Kent Konseyi işbirliği ile yapılıyor. 15. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü için 8 Ocak Pazar günü sabah saat 09.20’de Cemalettin Köklü Parkı önü ve AKUT operasyon binası önünde toplanılacak. Buradan araçlarla Düzdağ köyü Nanedere mevkiindeki toplanma bölgesine gidilerek, saat 10.00’da toplu halde yürüyüşe başlanacak. Metristepe’ye kadar sürecek yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşün ardından katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından sıcak çorba ve çayın yanı sıra çeşitli ikramlarda bulunulacak. Ardından Türk bayrağı eşliğinde katılımcılar anıta hareket edecek. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şehitler için dua edilmesi ile sona erecek.

Etkinliğe Bozüyüklülerin yanı sıra il genelinden ve il dışından gelen sporcular ile çevre illerden de çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.