Bozüyük’te Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları Bozüyük Belediyesi araçları ile yapılan konvoy ile başladı.

Konvoy hazırlıkları kapsamında öncelikle belediyeye ait tüm araçlar itina ile bayraklarla süslendi. Belediye garajından toplu halde hareket eden araç konvoyu ilçedeki tüm mahalleleri dolaştı. Konvoyun İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bölümüne bayraklarla süslenmiş Boztram nostaljik tramvaylarda eşlik etti. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu gittiği her mahallede Bozüyük halkını selamlayarak Cumhuriyet Bayramlarını kutladı. Milli marşlar eşliğinde yapılan araç konvoyu renkli görüntülere sahne olurken ellerine bayraklarını alan Bozüyüklüler de camlara ve balkonlara çıkarak Başkan Bakkalcıoğlu’nu selamladılar ve bayram coşkusuna ortak oldular.