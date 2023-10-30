Bozüyük’te Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 100. yıla özel hazırlanan Cumhuriyet Korosu’nun konseri muhteşem gösterileriyle birlikte Bozüyüklülere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bozüyük’te 100. yıl kutlamaları saat 19:23’te Şeyh Şamil Parkı önünden başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü ile başladı. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan ve kadınlardan oluşan Zeybek gösterisi yoğun alkış aldı. Cumhuriyet kortejinin önünden hareket eden motosikletli grup görsel bir şölen oluştururken korteje öğrenciler ve vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Kortej 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydan’a geldiğinde protokol tarafından Çarşı Meydan projesine yapılan ‘Atatürk Rölyefi’nin açılışı yapıldı. Coşkulu bir katılımla devam eden yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Daha sonra Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Çocuk koroları tarafından oluşturulan 100. Yıla özel Cumhuriyet Korosu programını sundu. Farklı yaş gruplarından oluşan koro konserde Atatürk’ün sevdiği birbirinden güzel şarkılar ve marşları seslendirirken Bozüyüklüler de koroya bayraklarıyla eşlik etti. Özellikle marşlar söylenirken coşkunun doruğa çıktığı gecede koro ‘Bülbülüm Altın Kafeste” adlı şarkıyı Atatürk’ün fotoğrafına bakarak söyledi. Şarkı aralarındaki özenle hazırlanmış Cumhuriyet’in tarihini anlatan sunum eşliğindeki program beğeniyle izlendi. Özellikle seyirciye sürpriz olarak sahneye gelen Atatürk’e benzetilen başarılı Atatürk canlandırmasının zeybek ve vals gösterisi yoğun alkış aldı. Programda ayrıca hep bir ağızdan Andımız ve Atatürk’ün gençliğe hitabesi okundu. Programda çeşitli meslek gruplarını simgeleyen kıyafetleriyle sahneye gelen kadınların artık her alanda var olduğunu simgeleyen ve Zübeyde Hanım’ın da yer aldığı bölüm yoğun alkış aldı.

Programın son bölümünde sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Programı izlerken benim tüylerim diken diken oldu. Burada enstrümanlarıyla bizim bu koromuza destek veren misafir sanatçılarımız var. Ama onun dışında bu sahnede sizlere bu sunumu yapan küçük çocuklarımız Bozüyük’ün çocukları, kadınlarımız Bozüyük’ün kadınları, erkeklerimiz Bozüyük’ün erkekleri, Atatürkümüz Bozüyüklü, hepsi Bozüyüklü.” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu bu muhteşem programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek Atatürk’ü canlandıran Tamer Çakırbay’a çiçek, koronun şefi Murat Küçük’e plaket takdim etti.

Program; İzmir Marşı’nın hep bir ağızdan ve bayraklar eşliğinde büyük bir coşkuyla söylenmesi ve muhteşem havai fişek gösterisi ile sona erdi.