Tokat’ta yapılan okul sporları taekwondo Türkiye finalinde Bilecik’i temsil eden Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Altuğ Gesge, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Müsabakalara yıldız erkekler 41 kilodan katılan Gesge, Bilecik’e altın madalya ile dönerken, elde ettiği başarıyı ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı. Öğrencinin başarısı ile ilgili açıklama yapan Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, " Uzun ve zorlu bir süreç sonunda ilimize kilosunda altın madalya kazandıran başarılı öğrencimiz Altuğ Gesge’yi tebrik ediyorum. Ailesini, okulunu ve öğretmenlerini kutluyorum" dedi.