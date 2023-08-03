Bozüyük Belediyesi tarafından Yaz Sanat ve Spor Okulu öğrencileri için düzenlenen ücretsiz Eskişehir gezileri başladı.

Bozüyük Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz boyunca tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Sanat ve Spor Okulu atölyeleri, “Dörtnal Geziyorum” etkinliği ile devam ediyor. Geziler gruplar halinde haftanın 2 günü gerçekleştirilecek ve gezi programı 1 ay boyunca devam edecek. Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nden büyük bir heyecanla yola çıkan ilk öğrenci grubu, Bozüyük Belediyesi’ne ait otobüsle Eskişehir’e gitti. Eskişehir’de ilk olarak Kentpark’ı ziyaret eden grup, Kentpark Atlı Binicilik Kulübü’nde eğitmenler eşliğinde at bindi. Öğle yemeğinin ardından Sazova Parkı’na hareket eden grup, Sabancı Uzayevi’nde astronomi ve uzay bilimleri hakkında bilgi edindi. Ardından Eti Sualtı Dünyası’nı gezen minikler, renkli ve büyüleyici sualtı dünyası ile tanıştılar. Gezi boyunca miniklere Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Geziden oldukça memnun kalan minikler ve aileleri, etkinlik için başta Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.