Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından "Diyanet Gönüllü Gençlik" üyelerine Bilecik’in tarihi ve kültürel mekanları tanıtıldı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından "Diyanet Gönüllü Gençlik" üyelerine Bilecik’in tarihi ve kültürel mekanları tanıtıldı.

Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez koordinesindeki gezi programına, vaizler, imam hatipler, Kur’an kursu öğreticileri ve Diyanet Gönüllü Gençlik üyeleri katıldı. Şeyh Edebali Türbesi ve Orhangazi Camii ziyaretleriyle başlayan gezi, diğer tarihi ve kültürel mekanların ziyaretiyle devam etti.

Gençlerin gezi programına iştirak eden İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, "Gençlerimizin tarihi köklerini ve kodlarını bilmeli ve ecdadı ile barışık olmalıdır. Şeyh Edabali ve tüm mana büyüklerinin vasiyetlerine kulak vermelidir. Dini ve tarihi büyüklerimizin izinden giderek emaneti yeni kuşaklara emanet bilinci ile teslim etmeliyiz. Ortaokul, lise, Üniversite kız ve erkek öğrencilerden oluşan gencimize Diyanet Gönüllü Gençlik kapsamında gezi, kitap analizi, kamp, adabı muaşeret, hadis atölyesi, elektronik ve robotik kodlama, filmlerde islamofobiye karşı bilinçlendirme çalışmaları icra edildi. Gezi olarak Bursa’dan sonra Bilecik’te Şeyh Edabali, Söğüt’te Dursun Fakıh, Kuyulu Mescidi, Ertuğrulgazi’yi ziyaret ettik. Bozüyük’te İntikamtepe şehitliği ziyaret edilerek tüm aziz şehitlerimize ve depremde hayatını kaybedenler için dua edildi" dedi.