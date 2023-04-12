Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu (TAZOF)’un her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl da 3.üncüsü gerçekleştirilecek olan “Oyuncu Beyinler Turnuvası”nda Türkiye genelinde düzenlenen deneme sınavı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin zekâ gelişimine katkıda bulunmak, analitik düşünme teknikleri ile tanışmalarını ve bu becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen deneme sınavı 3 kategoride yapıldı. İlkokul, Ortaokul ve Açık Kategoride katılımcılar akıl dolu rekabette yarıştılar. Deneme sınavında Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Akıl ve Zekâ Oyunları kursiyeri Bozüyük Satranç ve Zeka Oyunları Kulüp Sporcusu Yusuf Hamza Kuşçu İlkokul ketegorisinde 500 tam puan alarak Türkiye Birinciliği elde etti. Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Akıl ve Zekâ Oyunları Usta Eğitmeni Ayşe Akçay derece alan öğrencisini tebrik ederek kutladı.