Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı yapımı devam eden yeni sağlık tesisinde incelemeler yaptı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı yapımı devam eden yeni sağlık tesisinde incelemeler yaptı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı yapımı devam eden Bozüyük Kasımpaşa Mahallesi 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Dr. Damkacı, “Projede yıkımı gerçekleştirilen eski Bozüyük Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yerine, Bozüyük’e kısa sürede yeni bir sağlık tesisi kazandırılacak, 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi daha da kolaylaşacak. Bu yatırımın Bozüyük ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’e Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya ve il özel idaresi ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.