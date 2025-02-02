Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 9. Grup 18. hafta maçında Bozüyük Vitraspor, sahasında karşılaştığı Ferizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Bozüyük İlçe Stadı’nda oynanan BAL 9. Grup 18. haftasında Bilecik temsilcisi Vitraspor, kendi saha ve seyircisi önünde Sakarya temsilcisi Ferizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 29. dakikasında konuk takım Ferizlispor, Furkan Aydın’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyunda üstünlük kuran Bozüyük Vitraspor’da, maçın 44. dakikasında Doğukan Ünal ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu filelere gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Maçın ikinci yarısında karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca müsabaka da bu skorla sonuçlandı.

Bu beraberlik sonrası Vitraspor puanını 19’a çıkardı. Vitraspor ligin 19. haftasında Çayırovaspor’a konuk olacak.