Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 19. hafta maçında Bozüyük Vitraspor, deplasmanda Çayırova Spor’a 5-1 yenildi.

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Kocaeli Aksaköy Çayırova Kuştepe Stadında oynanan BAL 9. Grup 19. haftasında Bilecik temsilcisi Vitraspor, deplasmanda Çayırova Spor’a 5-1 yenilerek haftayı puansız kapadı. Maçın 29’uncu dakikasında ev sahibi takım Çayırova Spor, Muhammet Burak Balcı’nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda her iki takım başka gol bulamadı. Maçın ikinci yarısında skoru berabere taşımak isteyen Bozüyük Vitraspor’da, maçın 57’inci dakikasında Batuhan Dıraga topu filelere gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. Golden 2 dakika sonra ev sahibi takım dakika 59’da Alperen Topçular’ın bulduğu golle 2-1 öne geçti. Dakika 61’de Alperen Topçular kendisinin 2’inci golünü atarken skoru 3-1’e taşıdı. Oyun kontrolünü elinde tutan Çayırova Spor, 83’üncü dakikada Yusuf Öcek’in attığı golle skoru 4-1 yaptı. Maçın sonucunu ise 90+4’de dakikada ev sahibi takımın oyuncusu Ali Keçeci belirledi 5-1 Ligde 12’inci sırada yer alan Bozüyük Vitraspor 20’inci hafta kendi sahasında Karamürsel Spor’u konuk edecek.

Kaynak: iha