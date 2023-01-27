Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatlarıyla Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) başlatılan altyapı çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatlarıyla Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) başlatılan altyapı çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç duyduğu su kaynağı Vali Kızılkaya’nın talimatıyla Devlet Su İşleri’nin yürüttüğü proje çerçevesinde OSB sınırları içerisinde yapılan sondajla giderilecek. Yaklaşık 250 metre derinden yapılan sondajla Bozüyük sanayisine can suyu sağlanacağını belirten Vali Kızılkaya, “Üretim, istihdam ve ihracatın kesintisiz devam etmesi için Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden altyapı çalışmalarıyla Bilecik sanayisini daha da ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Sanayi kuruluşlarımızın en önemli ihtiyaçlarından biri olan su ihtiyacını, yaptığımız sondaj çalışmalarıyla sonuca ulaştırmayı başardık. Döşenecek olan hatla birlikte suyu firmalarımızın kullanımına sunacağız” diyerek hayırlı olmasını diledi.