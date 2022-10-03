Vali Kızılkaya’nın başkanlık ettiği toplantıya Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve heyet üyeleri katıldı.Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesiyle başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından, Vali Kızılkaya’nın sanayicilerin sorun ve taleplerinin dinlenmesiyle son buldu.

Başkanlar Bozüyük’te bir araya geldi

Başkanlar Bozüyük’te bir araya geldi

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