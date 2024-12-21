Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneğinde yapılan genel kurulda mevcut başkan Oğuz Yavuz güven tazeledi.

Dernek binasında gerçekleşen kurulda tek aday olan Oğuz Yavuz, 3 yıl daha dernek başkanı olarak görev yapacak. Kurulda konuşma yapan Başkan Yavuz, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verirken, üyelere teşekkür etti. Yeni seçilen yönetimi tebrik eden Kafkas Dernekleri Federasyonu Yetkilisi Ufuk Çevik, her zaman yanlarında oldukları belirtti.

Gerçekleşen kurul sonrasında derneğin yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor; Oğuz Yavuz, Selçuk Solmaz, Erol Arslan, Cihat Bektaş, Serkan Karuk, Derya Poyraz, Tuğçenur Dönmez, Sude Yılmaz, Talih Yasin Çalışkan, Murat Temizcan, Murat Sağlam, Aydın Doğdu, Serhat Arslan, Semih Testere, Emre Uzun