Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezi’nde düzenlenen program ile Bozüyük gençleri vatan nöbetine uğurlandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezi’nde düzenlenen program ile Bozüyük gençleri vatan nöbetine uğurlandı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın akabinde askere uğurlanacak gençlere Murat Yurttadur tarafından verilen müzik ziyafeti eşliğinde aile fertleri tarafından kına yakıldı. Dualar eşliğinde devam eden programda askerlere ilçe protokolü tarafından hayırlı tezkereler dilendi. Programa Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Birgivi Dertli, Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik, asker aileleri ve davetliler katıldı.