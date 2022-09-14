Bilecik’in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi’nde bazı polikliniklerde mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek.

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi’nde bazı polikliniklerde mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek.

Edinilen bilgiye göre gün içerisinde hastaneye gitme fırsatı bulunmayan veya randevu alamayan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla bazı branşlarda başlatılan ’Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti’ hafta içi saat 17.30-19.30 saatleri arasında uygulanacak. Mesai dışı poliklinik randevusu için MHRS sisteminden ya da 182 nolu telefon hattından randevu alınabilecek. Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından, Eylül ayında hastaların ihtiyacı ve hekimlerin uygunluğu göz önünde bulundurularak, Fizik Tedavi Polikliniğinin Pazartesi günleri, Göz Hastalığı Polikliniğinin ise Pazartesi ve Salı günleri mesai dışı poliklinik hizmeti vereceği belirtildi.