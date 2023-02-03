Bozüyük’te sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sebebi ile Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük’te sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sebebi ile Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlayan belediye ekipleri vatandaşların, kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla çalışmalarına ilk olarak ana arterler, hastane güzergâhı ve dolmuş servis güzergâhlarından başladı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra yaya ekipleri tarafından da ana cadde üzerindeki kaldırımlarda temizlik çalışması yapılıyor.