Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan Afet Yardım Kampanyası çerçevesinde hazırlanan yardım tırlarından 11’incisi, afet bölgesine ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan Afet Yardım Kampanyası çerçevesinde hazırlanan yardım tırlarından 11’incisi, afet bölgesine ulaştı.

Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan yardım tırları birer birer bölgeye ulaşmaya devam ediyor. Yardım tırı ile birlikte bölgeye giden Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve Bozüyük Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Necati Arslan, depremzedelere Bozüyüklülerin sevgi ve selamlarını da iletti.

Son olarak bölgeye hareket eden 11’inci yardım tırında bulunan ve Bozüyük Belediyesi tarafından temin edilen 500 çuval un, Kahramanmaraş’taki Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi’ne ulaştı. Unlar, merkezdeki Elmadağ Belediyesi depolama çadırına indirilerek düzenlendi. Bozüyük’ten deprem bölgesine gelen 25 ton un, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin günde 12 bin adet ekmek üreten mobil halk ekmek fabrikasında ekmek yapılarak afetzedelere dağıtılacak.

Afet bölgesinde depremzedelerle görüşen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun selamlarını ileterek Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük halkı olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Başkan Yardımcısı Şahinoğlu, özellikle yardım tırına büyük ilgi gösteren 5 yaşındaki Menderes Miraç ile de tatlı bir sohbet gerçekleştirdi. Minik Menderes ve babası objektifler aracılığıyla Bozüyük’e el sallayarak; sevgilerini, selamlarını ve teşekkürlerini gönderdiler.